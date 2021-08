Estreia na televisão: estás pronto para entrar num dos campos mais secretos da II Guerra Mundial? | O Melhor do Dia Chega à Noite

Até que ponto conheces a história da II Guerra Mundial? Dirias que fazes parte dos que passaram as aulas de História superatentos à matéria? E será que algum professor te falou a dado momento do Camp X? Na dúvida, nós fazemos um pequeno enquadramento: o Camp X, como ficou conhecido não oficialmente, foi a escola de treino especial secreta nº103 que, durante a II Guerra Mundial, treinou agentes secretos, jovens de diferentes nacionalidades, para ingressarem em missões ultrassecretas. O objetivo era enviar espiões aliados para a Europa a fim de obter vantagem nos planos de guerra traçados pelos exércitos que tentavam travar e vencer Adolf Hitler.

Segundo a História, os treinos preparavam para sabotagem, subversão, treino de explosivos, comunicações de rádio com recurso ao Hydra – um dos features mais interessantes do Camp X –, codificação e descodificação – incluindo código Morse –, técnicas de recrutamento, combate silencioso e combate sem armas. Diz-se que o campo seria tão secreto que até mesmo o primeiro-ministro canadiano à altura, William Lyon Mackenzie King, desconhecia o propósito deste “centro de treinos” na totalidade. Um dos instrutores do Camp X foi Paul Dehn, o escritor de filmes notáveis como Orders to Kill, Goldfinger e The Spy Who Came in from the Cold.

O espaço de treinos e certos acontecimentos da série são baseados em factos reais, mostrando inclusive o papel do Canadá no conflito. Originalmente, o campo foi projetado para unir a Grã-Bretanha e os Estados Unidos (EUA) num momento em que os EUA estavam proibidos de se envolverem diretamente na II Guerra Mundial pela Lei de Neutralidade.

Cinco espiões, uma missão

A série X Company, com regresso marcado para o AXN com uma nova temporada, traz de novo as histórias, baseadas em factos verídicos, de Aurora, Alfred, Neil, Harry e Tom. Curioso para descobrires as circunstâncias que fizeram mudar radicalmente a vida destes cinco jovens de um momento para o outro?

Aurora Luft é uma mulher forte, jornalista fluente em três línguas e com experiência no campo de batalha. Tom Cummings foi o primeiro da fila para entrar no curso intensivo do Camp X. É americano, cheio de charme e trabalhava em publicidade antes de se tornar espião. Tornou-se especialista em desinformação. Vencedor nato, é atlético, intuitivo, carismático e extramente confiante. Neil Mackay, britânico, trata as armas e as lutas por tu. Os reflexos rápidos e o raciocínio veloz são o ponto forte.

Harry James é especialista em explosivos e comunicações de rádio, com um talento especial para demolições. A mente enciclopédica em assuntos de armas e engenharia torna-o um recurso valioso para as operações especiais. Alfred Graves, dotado de sinestesia – uma condição pouco comum cujos cinco sentidos estão misturados – e memória eidética, é a peça fundamental deste puzzle. Conhece a localização de todos os espiões em solo europeu, assim como os códigos mais complexos com os principais planos de ataque.

Convencido? Entra no conflito militar mais mortífero da humanidade e maior disputa bélica da História. As operações arriscadas vêm umas atrás das outras. Que habilidades tens que te podem tornar útil para os Aliados na II Guerra Mundial? Não há tempo a perder!